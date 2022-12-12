Бобылев Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Яков Ефимович
Мать: Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
07.07.1870 ст.
Мать ребёнка: Бобылева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
16.07.1871 ст.
Мать ребёнка: Бобылева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
05.11.1873 ст.
Дочь: Бобылева Александра Петровна
Мать ребёнка: Бобылева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Кузнецова Анна Петровна
Мать ребёнка: Бобылева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
?.03.1883
Мать ребёнка: Бобылева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
?.03.1883
Мать ребёнка: Бобылева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
02.10.1888 ст.
Дочь: Бобылева Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Бобылева Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобылева Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно