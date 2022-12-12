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Бобылев Петр Яковлевич

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Место рождения

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Яков Ефимович

Мать: Прасковья Никитична

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1870 ст.

Сын: Бобылев Илья Петрович

Мать ребёнка: Бобылева Анна Андреевна

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1871 ст.

Сын: Бобылев Илья Петрович

Мать ребёнка: Бобылева Анна Андреевна

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1873 ст.

Дочь: Бобылева Александра Петровна

Мать ребёнка: Бобылева Анна Андреевна

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Кузнецова Анна Петровна

Мать ребёнка: Бобылева Анна Андреевна

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
?.03.1883

Сын: Бобылев Степан Петрович

Мать ребёнка: Бобылева Анна Андреевна

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
?.03.1883

Сын: Бобылев Степан Петрович

Мать ребёнка: Бобылева Анна Андреевна

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1888 ст.

Дочь: Бобылева Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Бобылева Анна Андреевна

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобылева Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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