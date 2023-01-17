деревня Новинки, деревня Новинки, Нагатинская волость, Московский уезд (на 1913) — Familio

Новинки

Нагатинская волость, Московский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Дело о запасном бомбардире из крестьян Андрее Андреевиче Жмакине, обвинявшемся в оскорблении лиц царской фамилии в дер. Новинках, Ногатинской вол., Московского уезда. 189 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
424Навинки, д. удел.при оз. Малаозерке.9491367375Раскольничий молитвенный дом.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Ногатинская волость
76. Новинки, деревня бывшая удельная, дворов 114, жителей 771, 3 лавки

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Нагатинская волость
Дер. Новинка6½147Правление Новинковского кредитного Товарищества, трактир З-го разряда и потребительская лавка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close