Новинки
Нагатинская волость, Московский уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о запасном бомбардире из крестьян Андрее Андреевиче Жмакине, обвинявшемся в оскорблении лиц царской фамилии в дер. Новинках, Ногатинской вол., Московского уезда. 189 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
424Навинки, д. удел.при оз. Малаозерке.9491367375Раскольничий молитвенный дом.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
76. Новинки, деревня бывшая удельная, дворов 114, жителей 771, 3 лавки
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Новинка6½7½147Правление Новинковского кредитного Товарищества, трактир З-го разряда и потребительская лавка