Порохов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1927
Дата смертиОколо ?.12.2010
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1927
Отец: Порохов Василий
Мать: Порохова Евстолия
Рождение ребёнка
26.04.1954
Мать ребёнка: Порохова Анна Васильевна
Зеленоборский, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1956
Сын: Порохов Аркадий Васильевич
Мать ребёнка: Порохова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1960
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Порохова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Порохова Анна Васильевна
Смерть
Около ?.12.2010
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область