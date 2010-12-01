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Порохов Василий Васильевич

Место рождения

Чемоданиха, Устькубинский район, Северный край

Дата рождения

23.09.1927

Дата смерти

Около ?.12.2010

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1927

Отец: Порохов Василий

Мать: Порохова Евстолия

Чемоданиха, Устькубинский район, Северный край
Рождение ребёнка
26.04.1954

Сын: Порохов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Порохова Анна Васильевна

Зеленоборский, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1956

Сын: Порохов Аркадий Васильевич

Мать ребёнка: Порохова Анна Васильевна

Сайда-Губа, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Рождение ребёнка
Около 1960

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Порохова Анна Васильевна

Сайда-Губа, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Порохова Анна Васильевна

Смерть
Около ?.12.2010
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
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