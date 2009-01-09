Порохов Юрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.04.1954
Дата смерти09.01.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.03.1977
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.1983
Дочь: Мариничева (Порохова) Елена Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.01.2009