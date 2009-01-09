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Порохов Юрий Васильевич

Место рождения

Зеленоборский, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область

Дата рождения

26.04.1954

Дата смерти

09.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1954

Отец: Порохов Василий Васильевич

Мать: Порохова (Минаева) Анна (Валентина) Васильевна

Зеленоборский, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.03.1977

Сын: Порохов Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.01.1983

Дочь: Мариничева (Порохова) Елена Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
09.01.2009
Череповец, город Череповец, Вологодская область

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