Порохов Михаил Юрьевич
Место рождения
Дата рождения22.03.1977
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1977
Отец: Порохов Юрий Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
С 1998
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности