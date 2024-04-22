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Порохов Михаил Юрьевич

Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

22.03.1977

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1977

Отец: Порохов Юрий Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1998
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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