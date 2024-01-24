Порохов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПорохов Василий

Порохов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1927

Сын: Порохов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Порохова Евстолия

Чемоданиха, Устькубинский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1927

Дочь: Порохова Манефа Васильевна

Мать ребёнка: Порохова Евстолия

Рождение ребёнка
21.01.1930

Сын: Порохов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Порохова Евстолия

Чемоданиха, Устькубинский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Порохова Евстолия

Место жительства
Неизвестно
Чемоданиха, Устькубинский район, Северный край
Смерть
Около 1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close