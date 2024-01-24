Порохов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.1927
Сын: Порохов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Порохова Евстолия
Рождение ребёнка
До 1927
Дочь: Порохова Манефа Васильевна
Мать ребёнка: Порохова Евстолия
Рождение ребёнка
21.01.1930
Мать ребёнка: Порохова Евстолия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Порохова Евстолия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1941