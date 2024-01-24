Порохова Евстолия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.1927
Сын: Порохов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Порохов Василий
Рождение ребёнка
До 1927
Дочь: Порохова Манефа Васильевна
Отец ребёнка: Порохов Василий
Место жительства
Около 1927
Рождение ребёнка
21.01.1930
Отец ребёнка: Порохов Василий
Место жительства
Около 1960
Сайда-Губа, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Место жительства
Около 1970
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Порохов Василий
Смерть
Неизвестно