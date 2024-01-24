Порохова Евстолия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порохова Евстолия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1927

Сын: Порохов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Порохов Василий

Чемоданиха, Устькубинский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1927

Дочь: Порохова Манефа Васильевна

Отец ребёнка: Порохов Василий

Место жительства
Около 1927
Чемоданиха, Устькубинский район, Северный край
Рождение ребёнка
21.01.1930

Сын: Порохов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Порохов Василий

Чемоданиха, Устькубинский район, Северный край
Место жительства
Около 1960
Сайда-Губа, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Место жительства
Около 1970
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порохов Василий

Смерть
Неизвестно
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