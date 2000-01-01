Полторацкий Ефим Прокопович
Место рожденияд. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полторацкий Юрий Ефимович
Мать ребёнка: Полторацкая Антонина (Тоня)
г. Самара, Самарская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Самара, Самарская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно