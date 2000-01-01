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Полторацкий Ефим Прокопович

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Место рождения

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полторацкий Прокоп Ерофеевич

Мать: Полторацкая Евдокия Константиновна

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полторацкий Юрий Ефимович

Мать ребёнка: Полторацкая Антонина (Тоня)

г. Самара, Самарская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полторацкая Антонина (Тоня)

Место жительства
Неизвестно
г. Самара, Самарская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
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