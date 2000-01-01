Полторацкая (не известно) Евдокия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полторацкая (не известно) Евдокия Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Не Известно Константин известно

Мать: Не Известно не известно

Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Дочь: Якубцова Александра Прокоповна

Отец ребёнка: Полторацкий Прокоп Ерофеевич

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.

Сын: Полторацкий Яков Прокопович

Отец ребёнка: Полторацкий Прокоп Ерофеевич

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1913 ст.

Сын: Полторацкий Апанас Прокопович

Отец ребёнка: Полторацкий Прокоп Ерофеевич

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полторацкая Мария Прокоповна

Отец ребёнка: Полторацкий Прокоп Ерофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полторацкая Лина Прокоповна

Отец ребёнка: Полторацкий Прокоп Ерофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полторацкий Иван Прокопович

Отец ребёнка: Полторацкий Прокоп Ерофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рощина (сорокина) Анна Прокоповна

Отец ребёнка: Полторацкий Прокоп Ерофеевич

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полторацкий Ефим Прокопович

Отец ребёнка: Полторацкий Прокоп Ерофеевич

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полторацкий Роман Прокопович

Отец ребёнка: Полторацкий Прокоп Ерофеевич

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полторацкий Прокоп Ерофеевич

Место жительства
Неизвестно
д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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