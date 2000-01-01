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Полторацкий Юрий Ефимович

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Место рождения

г. Самара, Самарская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полторацкий Ефим Прокопович

Мать: Полторацкая Антонина (Тоня)

г. Самара, Самарская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Работа или профессия
Неизвестно
капитан теплохода "Владимир Маяковский" Камского речного пароходства
Смерть
Неизвестно
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