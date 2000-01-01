Полторацкий Юрий Ефимович
Место рожденияг. Самара, Самарская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
г. Самара, Самарская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Работа или профессия
Неизвестно
капитан теплохода "Владимир Маяковский" Камского речного пароходства
Смерть
Неизвестно