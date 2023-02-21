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Полторацкий Прокоп Ерофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полторацкий Ерофей Федорович

Мать: Полторацкая Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Дочь: Якубцова Александра Прокоповна

Мать ребёнка: Полторацкая Евдокия Константиновна

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.

Сын: Полторацкий Яков Прокопович

Мать ребёнка: Полторацкая Евдокия Константиновна

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1913 ст.

Сын: Полторацкий Апанас Прокопович

Мать ребёнка: Полторацкая Евдокия Константиновна

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полторацкая Мария Прокоповна

Мать ребёнка: Полторацкая Евдокия Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полторацкая Лина Прокоповна

Мать ребёнка: Полторацкая Евдокия Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полторацкий Иван Прокопович

Мать ребёнка: Полторацкая Евдокия Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рощина (сорокина) Анна Прокоповна

Мать ребёнка: Полторацкая Евдокия Константиновна

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полторацкий Ефим Прокопович

Мать ребёнка: Полторацкая Евдокия Константиновна

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полторацкий Роман Прокопович

Мать ребёнка: Полторацкая Евдокия Константиновна

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полторацкая Евдокия Константиновна

Место жительства
Неизвестно
д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
1938
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