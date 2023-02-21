Полторацкий Прокоп Ерофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Дочь: Якубцова Александра Прокоповна
Мать ребёнка: Полторацкая Евдокия Константиновна
д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.
Сын: Полторацкий Яков Прокопович
Мать ребёнка: Полторацкая Евдокия Константиновна
д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1913 ст.
Сын: Полторацкий Апанас Прокопович
Мать ребёнка: Полторацкая Евдокия Константиновна
д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полторацкая Мария Прокоповна
Мать ребёнка: Полторацкая Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полторацкая Лина Прокоповна
Мать ребёнка: Полторацкая Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полторацкий Иван Прокопович
Мать ребёнка: Полторацкая Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рощина (сорокина) Анна Прокоповна
Мать ребёнка: Полторацкая Евдокия Константиновна
д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полторацкий Ефим Прокопович
Мать ребёнка: Полторацкая Евдокия Константиновна
д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полторацкий Роман Прокопович
Мать ребёнка: Полторацкая Евдокия Константиновна
д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
1938