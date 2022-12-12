Валеева Хамдевафа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалеева Хамдевафа

Валеева Хамдевафа

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валеев Канделасрар

Отец ребёнка: Ахметвали Давлетшин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметвали Давлетшин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметвали Давлетшин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметвали Давлетшин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметвали Давлетшин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметвали Давлетшин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметвали Давлетшин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметвали Давлетшин

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кубяково
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close