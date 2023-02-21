Валеев Канделасрар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахметвали Давлетшин
Мать: Валеева Хамдевафа
Рождение ребёнка
25.11.1923
Сын: Валеев СайделКирам
Мать ребёнка: Фатима-и-Зухра Мухамметкамалова
Кубяково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алфина
Мать ребёнка: Фатима-и-Зухра Мухамметкамалова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Кубяково, Муслюмовский район РТ