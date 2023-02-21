Валеев Канделасрар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеев Канделасрар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Жена

Около 1898 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахметвали Давлетшин

Мать: Валеева Хамдевафа

Рождение ребёнка
25.11.1923

Сын: Валеев СайделКирам

Мать ребёнка: Фатима-и-Зухра Мухамметкамалова

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кубяково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатима-и-Зухра Мухамметкамалова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатима-и-Зухра Мухамметкамалова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатима-и-Зухра Мухамметкамалова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатима-и-Зухра Мухамметкамалова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алфина

Мать ребёнка: Фатима-и-Зухра Мухамметкамалова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатима-и-Зухра Мухамметкамалова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатима-и-Зухра Мухамметкамалова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатима-и-Зухра Мухамметкамалова

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кубяково, Муслюмовский район РТ
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