Ахметхази Ахметвалеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахметвали Давлетшин
Мать: Хамдевафа Альмухаметова
Рождение ребёнка
03.08.1918
Мать ребёнка: Рахима Хамидуллина
Запись о рождении в МК внесена 7 августа 1918 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рахима Хамидуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно