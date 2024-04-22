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Ахметхази Ахметвалеев

Место рождения

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахметвали Давлетшин

Мать: Хамдевафа Альмухаметова

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1918

Сын: Ахметфатих Ахметхазиев

Мать ребёнка: Рахима Хамидуллина

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись о рождении в МК внесена 7 августа 1918 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахима Хамидуллина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золиха

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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