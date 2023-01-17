Ахметвали Давлетшин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметвали Давлетшин

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Место рождения

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1828 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Даулетша Абдулгафаров

Мать: Шамсикамар Гайнулина

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валеева Хамдевафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева Хамдевафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева Хамдевафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева Хамдевафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева Хамдевафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева Хамдевафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валеев Канделасрар

Мать ребёнка: Валеева Хамдевафа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметвалиев Хаертдин

Мать ребёнка: Валеева Хамдевафа

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кубяково
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