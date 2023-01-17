Ахметвали Давлетшин
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Даулетша Абдулгафаров
Мать: Шамсикамар Гайнулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валеева Хамдевафа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валеев Канделасрар
Мать ребёнка: Валеева Хамдевафа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметвалиев Хаертдин
Мать ребёнка: Валеева Хамдевафа
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Кубяково