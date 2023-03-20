Лясковский Иван (Ян) Иванович Между 1796 и 1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Лясковский Иван (Ян) Иванович

Автор
ЛШ
Шилина Л.

мужской, родился Между 1796 и 1803, Паволочь, Житомирська область

умер 06.04.1849, Паволочь, Житомирська область

Отец
Лясковский Иван (Яцко) ГригорьевичВычислено 1766 г.р.
Супруги
Лясковская Марфа ?Вычислено 1801 г.р.
Дети
(Лясковская) Мария Ивановна1831 г.р.
Лясковский Назарий ИвановичМежду 1834 и 1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1796 и 1803

Отец: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Мать: не указана

Паволочь, Житомирська область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лясковская Марфа ?

Работа или профессия
Неизвестно

однодворец

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Лясковская) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лясковская Марфа ?

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
Между 1834 и 1836

Сын: Лясковский Назарий Иванович

Мать ребёнка: Лясковская Марфа ?

Рождение ребёнка
1836

Сын: Лясковский Яков Иванович

Мать ребёнка: Лясковская Марфа ?

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
08.02.1843

Сын: Лясковский Федор Иванович

Мать ребёнка: Лясковская Марфа ?

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
22.10.1845

Сын: Лясковский Яков Иванович

Мать ребёнка: Лясковская Марфа ?

Паволочь, Житомирська область

Смерть
06.04.1849
Паволочь, Житомирська область

Причина смерти: от горячки

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