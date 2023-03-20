Лясковский Иван (Ян) Иванович
мужской, родился Между 1796 и 1803, Паволочь, Житомирська область
умер 06.04.1849, Паволочь, Житомирська область
ОтецЛясковский Иван (Яцко) ГригорьевичВычислено 1766 г.р.
Супруги
Лясковская Марфа ?Вычислено 1801 г.р.
Дети
(Лясковская) Мария Ивановна1831 г.р.
Лясковский Назарий ИвановичМежду 1834 и 1836 г.р.Показать еще 3
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Рождение
Между 1796 и 1803
Отец: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лясковская Марфа ?
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Лясковская) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лясковская Марфа ?
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1836
Сын: Лясковский Назарий Иванович
Мать ребёнка: Лясковская Марфа ?
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Лясковская Марфа ?
Рождение ребёнка
08.02.1843
Сын: Лясковский Федор Иванович
Мать ребёнка: Лясковская Марфа ?
Рождение ребёнка
22.10.1845
Мать ребёнка: Лясковская Марфа ?
Смерть
06.04.1849