(Лясковская) Мария Ивановна 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

(Лясковская) Мария Ивановна

Автор
ЛШ
Шилина Л.

женский, родилась 1831, Паволочь, Житомирська область

умерла Неизвестно, Паволочь, Житомирська область

Мать
Лясковская Марфа ?Вычислено 1801 г.р.
Отец
Лясковский Иван (Ян) ИвановичМежду 1796 и 1803 г.р.
Супруги
Сушинецкий Иов Федорович1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Лясковский Иван (Ян) Иванович

Мать: Лясковская Марфа ?

Паволочь, Житомирська область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сушинецкий Иов Федорович

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

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