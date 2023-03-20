(Лясковская) Мария Ивановна
женский, родилась 1831, Паволочь, Житомирська область
умерла Неизвестно, Паволочь, Житомирська область
МатьЛясковская Марфа ?Вычислено 1801 г.р.
ОтецЛясковский Иван (Ян) ИвановичМежду 1796 и 1803 г.р.
Супруги
Сушинецкий Иов Федорович1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Лясковский Иван (Ян) Иванович
Мать: Лясковская Марфа ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно