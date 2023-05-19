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Лясковская Марфа ?

Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

Вычислено 1801

Дата смерти

11.02.1857

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Ян) Иванович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1836

Сын: Лясковский Назарий Иванович

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Ян) Иванович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Лясковский Яков Иванович

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Ян) Иванович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
08.02.1843

Сын: Лясковский Федор Иванович

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Ян) Иванович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
22.10.1845

Сын: Лясковский Яков Иванович

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Ян) Иванович

Паволочь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лясковский Иван (Ян) Иванович

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Смерть
11.02.1857
Паволочь, Житомирська область
Причина смерти: от водяной болезни
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