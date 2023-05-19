Лясковская Марфа ?
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1801
Дата смерти11.02.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Ян) Иванович
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1836
Сын: Лясковский Назарий Иванович
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Ян) Иванович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Ян) Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1843
Сын: Лясковский Федор Иванович
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Ян) Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1845
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Ян) Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.02.1857
Причина смерти: от водяной болезни