Абросимов Станислав Александрович
Место рождения
Дата рождения02.09.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1989
Бракосочетание
12.01.2012
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.04.2017
Дочь: Абросимова Анастасия Станиславовна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
11.11.2019
Сын: Абросимов Николай Станиславович
Мать ребёнка: Смирнова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
25.03.2021
Сын: Абросимов Ярослав Станиславович
Мать ребёнка: Смирнова Мария Николаевна
Развод
13.01.2022
Россия, Свердловская область, Белоярский район, деревня Гусева, мкр. Александрия