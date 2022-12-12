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Абросимов Станислав Александрович

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Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

02.09.1989

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1989

Отец: Абросимов Александр Иванович

Мать: Абросимова Ольга Николаевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
12.01.2012

Жена: Смирнова Мария Николаевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.04.2017

Дочь: Абросимова Анастасия Станиславовна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
11.11.2019

Сын: Абросимов Николай Станиславович

Мать ребёнка: Смирнова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
25.03.2021

Сын: Абросимов Ярослав Станиславович

Мать ребёнка: Смирнова Мария Николаевна

Развод
13.01.2022

Жена: Смирнова Мария Николаевна

Россия, Свердловская область, Белоярский район, деревня Гусева, мкр. Александрия
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