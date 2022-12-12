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Абросимов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1960

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1987

Сын: Абросимов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Абросимова Ольга Николаевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.09.1989

Сын: Абросимов Станислав Александрович

Мать ребёнка: Абросимова Ольга Николаевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.08.1992

Дочь: Абросимова Анна Александровна

Мать ребёнка: Абросимова Ольга Николаевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абросимов ?

Мать ребёнка: Абросимова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абросимова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абросимова Ольга Николаевна

Смерть
2010
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