Абросимов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1960
Дата смерти2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1987
Сын: Абросимов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Абросимова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
02.09.1989
Сын: Абросимов Станислав Александрович
Мать ребёнка: Абросимова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
05.08.1992
Дочь: Абросимова Анна Александровна
Мать ребёнка: Абросимова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абросимов ?
Мать ребёнка: Абросимова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абросимова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2010