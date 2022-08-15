Абросимова Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбросимова Ольга Николаевна

Абросимова Ольга Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1962

Дата смерти

15.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1987

Сын: Абросимов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Абросимов Александр Иванович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.09.1989

Сын: Абросимов Станислав Александрович

Отец ребёнка: Абросимов Александр Иванович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.08.1992

Дочь: Абросимова Анна Александровна

Отец ребёнка: Абросимов Александр Иванович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абросимов Александр Иванович

Смерть
15.08.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close