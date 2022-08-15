Абросимова Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1962
Дата смерти15.08.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1987
Сын: Абросимов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Абросимов Александр Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1989
Сын: Абросимов Станислав Александрович
Отец ребёнка: Абросимов Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1992
Дочь: Абросимова Анна Александровна
Отец ребёнка: Абросимов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.2022