Смирнова (Барышева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Барышева) Мария Николаевна

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

15.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1980

Отец: Барышев НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мать: Барышева (Пономарева) Галина Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
?.08.1999

Муж: Смирнов Максим Сергеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.06.2001

Сын: Смирнов Максим Максимович

Отец ребёнка: Смирнов Максим Сергеевич

Развод
2007

Муж: Смирнов Максим Сергеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
12.01.2012

Муж: Абросимов Станислав Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.04.2017

Дочь: Абросимова Анастасия Станиславовна

Отец ребёнка: Абросимов Станислав Александрович

Рождение ребёнка
11.11.2019

Сын: Абросимов Николай Станиславович

Отец ребёнка: Абросимов Станислав Александрович

Рождение ребёнка
25.03.2021

Сын: Абросимов Ярослав Станиславович

Отец ребёнка: Абросимов Станислав Александрович

Развод
13.01.2022

Муж: Абросимов Станислав Александрович

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