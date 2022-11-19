Смирнова (Барышева) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения15.07.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1980
Бракосочетание
?.08.1999
Рождение ребёнка
04.06.2001
Сын: Смирнов Максим Максимович
Отец ребёнка: Смирнов Максим Сергеевич
Развод
2007
Бракосочетание
12.01.2012
Рождение ребёнка
27.04.2017
Дочь: Абросимова Анастасия Станиславовна
Отец ребёнка: Абросимов Станислав Александрович
Рождение ребёнка
11.11.2019
Сын: Абросимов Николай Станиславович
Отец ребёнка: Абросимов Станислав Александрович
Рождение ребёнка
25.03.2021
Сын: Абросимов Ярослав Станиславович
Отец ребёнка: Абросимов Станислав Александрович