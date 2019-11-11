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Абросимов Николай Станиславович
Абросимов Николай Станиславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.11.2019
Пол
Мужской
Отец
Абросимов Станислав Александрович
1989 г.р.
Мать
Смирнова (Барышева) Мария Николаевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.2019
Отец:
Абросимов Станислав Александрович
Мать:
Смирнова Мария Николаевна
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