Галенко (Неустроева) Евгения Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1925
Дата смерти24.08.1975
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1925
Рождение ребёнка
01.12.1947
Дочь: Червякова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Галенко Алексей Павлович
Омск
Бракосочетание
13.12.1947
Рождение ребёнка
23.02.1953
Сын: Галенко Леонид Алексеевич
Отец ребёнка: Галенко Алексей Павлович
Рождение ребёнка
08.04.1960
Сын: Галенко Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Галенко Алексей Павлович
Смерть
24.08.1975