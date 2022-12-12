Галенко (Неустроева) Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галенко (Неустроева) Евгения Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1925

Дата смерти

24.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1925

Отец: Неустроев Владимир Прокопьевич

Мать: Неустроева Екатерина Никитична

Рождение ребёнка
01.12.1947

Дочь: Червякова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Галенко Алексей Павлович

Омск
Бракосочетание
13.12.1947

Муж: Галенко Алексей Павлович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
23.02.1953

Сын: Галенко Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Галенко Алексей Павлович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
08.04.1960

Сын: Галенко Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Галенко Алексей Павлович

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
24.08.1975
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