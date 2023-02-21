Неустроева (Бушуева) Екатерина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1899
Дата смерти11.05.1981
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1899
Рождение ребёнка
06.01.1925
Дочь: Галенко Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Неустроев Владимир Прокопьевич
Рождение ребёнка
25.12.1929
Дочь: Неустроева Агафья Владимировна
Отец ребёнка: Неустроев Владимир Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чикина Фаина Владимировна
Отец ребёнка: Неустроев Владимир Прокопьевич
Смерть
11.05.1981