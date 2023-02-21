Неустроева (Бушуева) Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неустроева (Бушуева) Екатерина Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1899

Дата смерти

11.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1899

Отец: Бушуев Никита Ефимович

Мать: Бушуева Акулина Евстигнеевна

Рождение ребёнка
06.01.1925

Дочь: Галенко Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Неустроев Владимир Прокопьевич

Рождение ребёнка
25.12.1929

Дочь: Неустроева Агафья Владимировна

Отец ребёнка: Неустроев Владимир Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чикина Фаина Владимировна

Отец ребёнка: Неустроев Владимир Прокопьевич

Смерть
11.05.1981
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