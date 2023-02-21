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Червякова (Галенко) Любовь Алексеевна
Червякова (Галенко) Любовь Алексеевна
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Место рождения
Омск
Дата рождения
01.12.1947
Пол
Женский
Отец
Галенко Алексей Павлович
1918 г.р.
Мать
Галенко (Неустроева) Евгения Владимировна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1947
Отец:
Галенко Алексей Павлович
Мать:
Галенко Евгения Владимировна
Омск
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