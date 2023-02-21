Червякова (Галенко) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червякова (Галенко) Любовь Алексеевна

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Место рождения

Омск

Дата рождения

01.12.1947

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1947

Отец: Галенко Алексей Павлович

Мать: Галенко Евгения Владимировна

Омск
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