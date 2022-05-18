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Неустроев Владимир Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1925

Дочь: Галенко Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Неустроева Екатерина Никитична

Рождение ребёнка
25.12.1929

Дочь: Неустроева Агафья Владимировна

Мать ребёнка: Неустроева Екатерина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чикина Фаина Владимировна

Мать ребёнка: Неустроева Екатерина Никитична

Смерть
?.09.1942
Сталинград
Рядовой 308 стрелковой дивизии, погиб в (сентябре по данным в книге Памяти) октябре 1942 года в боях за Сталинград на фронте Великой Отечественной войны согласно извещение- дубликат Куйбышевского РВ... Показать все
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