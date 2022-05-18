Неустроев Владимир Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1925
Дочь: Галенко Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Неустроева Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
25.12.1929
Дочь: Неустроева Агафья Владимировна
Мать ребёнка: Неустроева Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чикина Фаина Владимировна
Мать ребёнка: Неустроева Екатерина Никитична
Смерть
?.09.1942
Сталинград
Рядовой 308 стрелковой дивизии, погиб в (сентябре по данным в книге Памяти) октябре 1942 года в боях за Сталинград на фронте Великой Отечественной войны согласно извещение- дубликат Куйбышевского РВ... Показать все