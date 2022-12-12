Бушуев Федосей Андреевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1885 ст.
Дата смертиС 1931 по 1934
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1885 ст.
Отец: Бушуев Андрей Егоров
Крещение
27.01.1885 ст.
Вонданка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Восприемники: починка Евдокимовского крестьянин Никифор Аврамов Гущин
Бракосочетание
23.01.1915 ст.
Зимовье-Вагай, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.10.1919
Дочь: Андросова Августа Федосеевна/Фёдоровна
Мать ребёнка: Бушуева Агния Александровна
Рождение ребёнка
21.01.1923
Сын: Бушуев Андрей Федосеевич/Фёдорович
Мать ребёнка: Бушуева Агния Александровна
Смерть
С 1931 по 1934