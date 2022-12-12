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Бушуев Федосей Андреевич

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Место рождения

Окатьевцы

Дата рождения

24.01.1885 ст.

Дата смерти

С 1931 по 1934

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1885 ст.

Отец: Бушуев Андрей Егоров

Мать: Бушуева Прасковья Михайлова

Крещение
27.01.1885 ст.
Вонданка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Восприемники: починка Евдокимовского крестьянин Никифор Аврамов Гущин
Бракосочетание
23.01.1915 ст.

Жена: Бушуева Агния Александровна

Зимовье-Вагай, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.10.1919

Дочь: Андросова Августа Федосеевна/Фёдоровна

Мать ребёнка: Бушуева Агния Александровна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.01.1923

Сын: Бушуев Андрей Федосеевич/Фёдорович

Мать ребёнка: Бушуева Агния Александровна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Смерть
С 1931 по 1934
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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