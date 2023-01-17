Бушуева (Пальцева) Агния Александровна
Место рождения
Дата рождения12.01.1889 ст.
Дата смертиС 1943 по 1944
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1889 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
23.01.1915 ст.
Зимовье-Вагай, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.10.1919
Дочь: Андросова Августа Федосеевна/Фёдоровна
Отец ребёнка: Бушуев Федосей Андреевич
Рождение ребёнка
21.01.1923
Сын: Бушуев Андрей Федосеевич/Фёдорович
Отец ребёнка: Бушуев Федосей Андреевич
Смерть
С 1943 по 1944
погибла в ВОВ предположительно на Курской битве