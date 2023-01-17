Бушуева (Пальцева) Агния Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева (Пальцева) Агния Александровна

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

12.01.1889 ст.

Дата смерти

С 1943 по 1944

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1889 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Пальцева Августа Петровна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
23.01.1915 ст.

Муж: Бушуев Федосей Андреевич

Зимовье-Вагай, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.10.1919

Дочь: Андросова Августа Федосеевна/Фёдоровна

Отец ребёнка: Бушуев Федосей Андреевич

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.01.1923

Сын: Бушуев Андрей Федосеевич/Фёдорович

Отец ребёнка: Бушуев Федосей Андреевич

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Смерть
С 1943 по 1944
погибла в ВОВ предположительно на Курской битве
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