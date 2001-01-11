Бушуев Андрей Федосеевич/Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуев Андрей Федосеевич/Фёдорович

Место рождения

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

Дата рождения

21.01.1923

Дата смерти

11.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1923

Отец: Бушуев Федосей Андреевич

Мать: Бушуева Агния Александровна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.07.1954

Сын: Бушуев Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Бушуева Мария Николаевна

Чкаловский, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева Мария Николаевна

Смерть
11.01.2001
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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