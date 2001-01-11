Бушуев Андрей Федосеевич/Фёдорович
Место рождения
Дата рождения21.01.1923
Дата смерти11.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1923
Рождение ребёнка
08.07.1954
Сын: Бушуев Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Бушуева Мария Николаевна
Чкаловский, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушуева Мария Николаевна
Смерть
11.01.2001
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область