Бушуева (Кудрикова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева (Кудрикова) Мария Николаевна

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Место рождения

Кормиха, Угловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

15.11.1924

Дата смерти

08.10.2009

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1924

Отец: Кудриков Николай Титович

Мать: Кудрикова Федосья Даниловна

Кормиха, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.07.1954

Сын: Бушуев Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Бушуев Андрей Федосеевич/Фёдорович

Чкаловский, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Андрей Федосеевич/Фёдорович

Смерть
08.10.2009
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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