Бушуева (Кудрикова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения15.11.1924
Дата смерти08.10.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1924
Рождение ребёнка
08.07.1954
Сын: Бушуев Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Бушуев Андрей Федосеевич/Фёдорович
Чкаловский, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.2009
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область