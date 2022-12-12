село Кочердык, село Кочердык, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Кочердык

Октябрьский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1369Кочердыкская, слоб. каз.при оз. Песчаном.120станов. кварт.120353462Церковь православная 1, ярмарка 24 ноября.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Заманиловская волость
859. Кочердык, село бывшее государственное, при речке Кочердыке, дворов 180, жителей 1312, церковь православная, школа, 4 лавки, баз. 8-го ноября.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Октябрьский район
325401Кочердыксело54°34'00"62°59'00"N-41-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Октябрьский муниципальный район, Кочердыкское сельское поселение
75647415101с Кочердыксело
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