Брыкалов Макар Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1780
Дата смерти24.08.1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780
Отец: Брыкалов Алексей Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Петрова (тенетова) Фекла Макарова
Мать ребёнка: Брыкалова Ефросинья Ильина
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Куракина Ирина Макарова
Мать ребёнка: Брыкалова Ефросинья Ильина
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Мельникова Анна Макарова
Мать ребёнка: Брыкалова Ефросинья Ильина
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Мать ребёнка: Брыкалова Ефросинья Ильина
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Мать ребёнка: Брыкалова Ефросинья Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брыкалов Корнилий Макаров
Мать ребёнка: Брыкалова Ефросинья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.1849
Причина смерти: от старости | от старости
Похороны
26.08.1849
на отведенном кладбище при Казанской церкви