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Брыкалов Макар Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1780

Дата смерти

24.08.1849

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780

Отец: Брыкалов Алексей Тимофеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Петрова (тенетова) Фекла Макарова

Мать ребёнка: Брыкалова Ефросинья Ильина

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Куракина Ирина Макарова

Мать ребёнка: Брыкалова Ефросинья Ильина

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Мельникова Анна Макарова

Мать ребёнка: Брыкалова Ефросинья Ильина

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Брыкалов Иван Макаров

Мать ребёнка: Брыкалова Ефросинья Ильина

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Брыкалов Андрей Макаров

Мать ребёнка: Брыкалова Ефросинья Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брыкалов Корнилий Макаров

Мать ребёнка: Брыкалова Ефросинья Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брыкалова Ефросинья Ильина

Смерть
24.08.1849
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости | от старости
Похороны
26.08.1849
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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