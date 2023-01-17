Брыкалов Алексей Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыкалов Алексей Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1743

Дата смерти

20.12.1821

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Вычислено 1780 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Сын: Брыкалов Макар Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
20.12.1821
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: опухою
Похороны
?.12.1821
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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