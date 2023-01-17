Брыкалов Алексей Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1743
Дата смерти20.12.1821
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
20.12.1821
Причина смерти: опухою
Похороны
?.12.1821
на отведенном кладбище при Казанской церкви