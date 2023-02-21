Мельникова (Брыкалова) Анна Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Брыкалова) Анна Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Брыкалов Макар Алексеев

Мать: Брыкалова Ефросинья Ильина

Бракосочетание
22.10.1826

Муж: Мельников Фрол Гурьянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: казенные крестьяне Родион Яковлев Добряков, Алексей Матьвев Тириханов, Матвей Гаврилов Кочетков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
20.09.1827

Сын: Мельников Сергей Фролов

Отец ребёнка: Мельников Фрол Гурьянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1828

Дочь: Ульяна Фролова

Отец ребёнка: Мельников Фрол Гурьянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1828

Дочь: Анна Фролова

Отец ребёнка: Мельников Фрол Гурьянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Мария Фролова

Отец ребёнка: Мельников Фрол Гурьянов

Рождение ребёнка
06.12.1830

Дочь: Анна Фролова

Отец ребёнка: Мельников Фрол Гурьянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1832

Дочь: Агрипина Фролова

Отец ребёнка: Мельников Фрол Гурьянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1835

Дочь: Марфа Фролова

Отец ребёнка: Мельников Фрол Гурьянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1836

Сын: Мельников Степан Фролов

Отец ребёнка: Мельников Фрол Гурьянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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