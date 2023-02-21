Мельникова (Брыкалова) Анна Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1808
Бракосочетание
22.10.1826
воспреемники: казенные крестьяне Родион Яковлев Добряков, Алексей Матьвев Тириханов, Матвей Гаврилов Кочетков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
20.09.1827
Отец ребёнка: Мельников Фрол Гурьянов
Рождение ребёнка
16.12.1828
Дочь: Ульяна Фролова
Отец ребёнка: Мельников Фрол Гурьянов
Рождение ребёнка
16.12.1828
Дочь: Анна Фролова
Отец ребёнка: Мельников Фрол Гурьянов
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Мария Фролова
Отец ребёнка: Мельников Фрол Гурьянов
Рождение ребёнка
06.12.1830
Дочь: Анна Фролова
Отец ребёнка: Мельников Фрол Гурьянов
Рождение ребёнка
14.06.1832
Дочь: Агрипина Фролова
Отец ребёнка: Мельников Фрол Гурьянов
Рождение ребёнка
04.07.1835
Дочь: Марфа Фролова
Отец ребёнка: Мельников Фрол Гурьянов
Рождение ребёнка
15.12.1836
Отец ребёнка: Мельников Фрол Гурьянов
Смерть
Неизвестно