Куракина (Брыкалова) Ирина Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Бракосочетание
22.10.1828
поручители: казенные крестьяне Федор Шеронов, Иван Беляков, Иван Кандалов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
21.06.1832
Дочь: Феврония Иванова
Отец ребёнка: Куракин Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
18.04.1836
Сын: Куракин Иван Иванов
Отец ребёнка: Куракин Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
01.04.1840
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Куракин Иван Леонтьев
Смерть
Неизвестно