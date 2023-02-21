Куракина (Брыкалова) Ирина Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина (Брыкалова) Ирина Макарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Брыкалов Макар Алексеев

Мать: Брыкалова Ефросинья Ильина

Бракосочетание
22.10.1828

Муж: Куракин Иван Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: казенные крестьяне Федор Шеронов, Иван Беляков, Иван Кандалов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
21.06.1832

Дочь: Феврония Иванова

Отец ребёнка: Куракин Иван Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.04.1836

Сын: Куракин Иван Иванов

Отец ребёнка: Куракин Иван Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1840

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Куракин Иван Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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