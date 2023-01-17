Брыкалова Ефросинья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыкалова Ефросинья Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1787

Дата смерти

03.03.1843

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Петрова (тенетова) Фекла Макарова

Отец ребёнка: Брыкалов Макар Алексеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Куракина Ирина Макарова

Отец ребёнка: Брыкалов Макар Алексеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Мельникова Анна Макарова

Отец ребёнка: Брыкалов Макар Алексеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Брыкалов Иван Макаров

Отец ребёнка: Брыкалов Макар Алексеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Брыкалов Андрей Макаров

Отец ребёнка: Брыкалов Макар Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брыкалов Корнилий Макаров

Отец ребёнка: Брыкалов Макар Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брыкалов Макар Алексеев

Смерть
03.03.1843
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки | от горячки
Похороны
05.03.1843
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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