Брыкалова Ефросинья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1787
Дата смерти03.03.1843
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Петрова (тенетова) Фекла Макарова
Отец ребёнка: Брыкалов Макар Алексеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Куракина Ирина Макарова
Отец ребёнка: Брыкалов Макар Алексеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Мельникова Анна Макарова
Отец ребёнка: Брыкалов Макар Алексеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Отец ребёнка: Брыкалов Макар Алексеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Отец ребёнка: Брыкалов Макар Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брыкалов Корнилий Макаров
Отец ребёнка: Брыкалов Макар Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1843
Причина смерти: от горячки | от горячки
Похороны
05.03.1843
на отведенном кладбище при Казанской церкви