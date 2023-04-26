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Петр Сафронов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Сафрон Васильев

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ксенофонт Петрович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Евстрат Петрович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Петр Петрович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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