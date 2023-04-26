Петр Сафронов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Сафрон Васильев
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ксенофонт Петрович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Евстрат Петрович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Петр Петрович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно