Сафрон Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафрон Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1753 г.р.

Мать

1762 г.р.

Жена

1795 г.р.

Дети

Около 1811 г.р.
Около 1816 г.р.
Около 1821 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Василий (Сырысев)

Мать: Федосия Семенова

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Иван Сафронович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Петр Сафронов

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Вавила Сафронов

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Смерть
1848
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