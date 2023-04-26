Сафрон Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Василий (Сырысев)
Мать: Федосия Семенова
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Иван Сафронович
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Петр Сафронов
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Вавила Сафронов
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Смерть
1848