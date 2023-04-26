Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Около 1811 г.р.
Около 1816 г.р.
Около 1821 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Иван Сафронович

Отец ребёнка: Сафрон Васильев

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Петр Сафронов

Отец ребёнка: Сафрон Васильев

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Вавила Сафронов

Отец ребёнка: Сафрон Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафрон Васильев

Смерть
Неизвестно
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