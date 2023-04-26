Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Иван Сафронович
Отец ребёнка: Сафрон Васильев
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Петр Сафронов
Отец ребёнка: Сафрон Васильев
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Вавила Сафронов
Отец ребёнка: Сафрон Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафрон Васильев
Смерть
Неизвестно