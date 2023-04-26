Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ксенофонт Петрович

Отец ребёнка: Петр Сафронов

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Петр Сафронов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Петр Сафронов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Евстрат Петрович

Отец ребёнка: Петр Сафронов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Петр Петрович

Отец ребёнка: Петр Сафронов

Смерть
Неизвестно
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