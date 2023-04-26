Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ксенофонт Петрович
Отец ребёнка: Петр Сафронов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Петр Сафронов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Петр Сафронов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Евстрат Петрович
Отец ребёнка: Петр Сафронов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Петр Петрович
Отец ребёнка: Петр Сафронов
Смерть
Неизвестно