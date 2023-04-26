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Петр Петрович
Петр Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1856
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Петр Сафронов
Около 1816 г.р.
Мать
Дарья Ивановна
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец:
Петр Сафронов
Мать:
Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно
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