Смирнова Анисия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Анисия Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

16.12.1770 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1722

Муж: Смирнов Феофилакт Еремеев

Рождение ребёнка
1742

Сын: Смирнов Евтихей Феофилович

Отец ребёнка: Смирнов Феофилакт Еремеев

Рождение ребёнка
1744

Сын: Смирнов Григорий Феофилович

Отец ребёнка: Смирнов Феофилакт Еремеев

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Вшивцева Дарья Феофилактова

Отец ребёнка: Смирнов Феофилакт Еремеев

Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
16.12.1770 ст.
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