Смирнова Анисия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смерти16.12.1770 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1722
Рождение ребёнка
1742
Сын: Смирнов Евтихей Феофилович
Отец ребёнка: Смирнов Феофилакт Еремеев
Рождение ребёнка
1744
Сын: Смирнов Григорий Феофилович
Отец ребёнка: Смирнов Феофилакт Еремеев
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Вшивцева Дарья Феофилактова
Отец ребёнка: Смирнов Феофилакт Еремеев
Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
16.12.1770 ст.