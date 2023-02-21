Вшивцева (Смирнова) Дарья Феофилактова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Смирнова) Дарья Феофилактова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Смирнов Феофилакт Еремеев

Мать: Смирнова Анисия Степанова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Вшивцев Нестер Алексеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Алексей Минеевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Вшивцев Роман Алексеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Алексей Минеевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Домника Алексеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Алексей Минеевич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Вшивцев Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Алексей Минеевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Алексей Минеевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Алексей Минеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Алексей Минеевич

Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
После 1795
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