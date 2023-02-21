Вшивцева (Смирнова) Дарья Феофилактова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Рождение ребёнка
1767
Сын: Вшивцев Нестер Алексеевич
Отец ребёнка: Вшивцев Алексей Минеевич
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Вшивцев Алексей Минеевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Домника Алексеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Алексей Минеевич
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Вшивцев Алексей Минеевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Алексей Минеевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Алексей Минеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
После 1795