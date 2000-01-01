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Смирнов Евтихей Феофилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Смирнов Феофилакт Еремеев

Мать: Смирнова Анисия Степанова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Смирнов Трофим Евстеевич

Мать ребёнка: Смирнова Марва Михеева

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Феодора Евтеевна

Мать ребёнка: Смирнова Марва Михеева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евдокия Евтеевна

Мать ребёнка: Смирнова Марва Михеева

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Феодосия Евтеевна

Мать ребёнка: Смирнова Марва Михеева

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Васса Евтеевна

Мать ребёнка: Смирнова Марва Михеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Акилина Калинина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Марва Михеева

Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
После 1795
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