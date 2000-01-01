Смирнов Евтихей Феофилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Смирнова Марва Михеева
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Феодора Евтеевна
Мать ребёнка: Смирнова Марва Михеева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евдокия Евтеевна
Мать ребёнка: Смирнова Марва Михеева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Феодосия Евтеевна
Мать ребёнка: Смирнова Марва Михеева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Васса Евтеевна
Мать ребёнка: Смирнова Марва Михеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Марва Михеева
Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
После 1795