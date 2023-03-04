Смирнов Григорий Феофилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
1764
Сын: Смирнов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Смирнова Домна Никифорова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Неонила Григориевна
Мать ребёнка: Смирнова Домна Никифорова
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Смирнова Домна Никифорова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Смирнов Миней Григорьевич
Мать ребёнка: Смирнова Домна Никифорова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Матрона Григорьевна
Мать ребёнка: Смирнова Домна Никифорова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Феврония Григорьевна
Мать ребёнка: Смирнова Домна Никифорова
Бракосочетание
После 1791
Рождение ребёнка
1792
Сын: Смирнов Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Смирнова Матрона Тарасова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795