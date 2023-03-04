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Смирнов Григорий Феофилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Смирнов Феофилакт Еремеев

Мать: Смирнова Анисия Степанова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Смирнов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Смирнова Домна Никифорова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Неонила Григориевна

Мать ребёнка: Смирнова Домна Никифорова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Смирнов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Смирнова Домна Никифорова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Смирнов Миней Григорьевич

Мать ребёнка: Смирнова Домна Никифорова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Матрона Григорьевна

Мать ребёнка: Смирнова Домна Никифорова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Феврония Григорьевна

Мать ребёнка: Смирнова Домна Никифорова

Бракосочетание
После 1791

Жена: Смирнова Матрона Тарасова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Смирнов Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Смирнова Матрона Тарасова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Домна Никифорова

Смерть
После 1795
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