Овсянников Андрей Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвсянников Андрей Родионович

Овсянников Андрей Родионович

avatar

Место рождения

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: Овсянников Родион Ефимович

Мать: Овсянникова Евдокия Захаровна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1893 ст.

Сын: Овсянников Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1896 ст.

Сын: Овсянников Никанор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1902 ст.

Сын: Овсянников Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Овсянников Максим Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин - билетный солдат из крестьян
Место жительства
Неизвестно
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close