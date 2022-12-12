Овсянников Андрей Родионович
Место рождения
Дата рождения1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Рождение ребёнка
1893 ст.
Сын: Овсянников Николай Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1896 ст.
Сын: Овсянников Никанор Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902 ст.
Сын: Овсянников Иван Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903 ст.
Сын: Овсянников Максим Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин - билетный солдат из крестьян
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно