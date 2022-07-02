Овсянников Никанор Андреевич
Место рождения
Дата рождения28.07.1896 ст.
Дата смерти24.12.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1896 ст.
Отец: Овсянников Андрей Родионович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Овсянников Михаил Никонорович
Мать ребёнка: Овсянникова (Корчунова) Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
?.07.1926
Дочь: Мерцалова (Овсянникова) Валентина Никаноровна
Мать ребёнка: Овсянникова (Корчунова) Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
?.03.1928
Сын: Овсянников Алексей Никонорович
Мать ребёнка: Овсянникова (Корчунова) Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
?.12.1932
Дочь: (Овсянникова) Анна Никаноровна
Мать ребёнка: Овсянникова (Корчунова) Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
28.11.1939
Дочь: Нарышкина (Овсянникова) Антонина Никаноровна
Мать ребёнка: Овсянникова (Корчунова) Анастасия Егоровна
Смерть
24.12.1942
Причина смерти: Умер в плену от истощения