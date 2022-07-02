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Овсянников Никанор Андреевич

Место рождения

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

28.07.1896 ст.

Дата смерти

24.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1896 ст.

Отец: Овсянников Андрей Родионович

Мать: не указана

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова (Корчунова) Анастасия Егоровна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Овсянников Михаил Никонорович

Мать ребёнка: Овсянникова (Корчунова) Анастасия Егоровна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
?.07.1926

Дочь: Мерцалова (Овсянникова) Валентина Никаноровна

Мать ребёнка: Овсянникова (Корчунова) Анастасия Егоровна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
?.03.1928

Сын: Овсянников Алексей Никонорович

Мать ребёнка: Овсянникова (Корчунова) Анастасия Егоровна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
?.12.1932

Дочь: (Овсянникова) Анна Никаноровна

Мать ребёнка: Овсянникова (Корчунова) Анастасия Егоровна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
28.11.1939

Дочь: Нарышкина (Овсянникова) Антонина Никаноровна

Мать ребёнка: Овсянникова (Корчунова) Анастасия Егоровна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
24.12.1942
Причина смерти: Умер в плену от истощения

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