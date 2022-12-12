Овсянникова (Корчунова) Анастасия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900 ст.
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Овсянников Михаил Никонорович
Отец ребёнка: Овсянников Никанор Андреевич
Рождение ребёнка
?.07.1926
Дочь: Мерцалова Валентина Никаноровна
Отец ребёнка: Овсянников Никанор Андреевич
Рождение ребёнка
?.03.1928
Сын: Овсянников Алексей Никонорович
Отец ребёнка: Овсянников Никанор Андреевич
Рождение ребёнка
?.12.1932
Дочь: Анна Никаноровна
Отец ребёнка: Овсянников Никанор Андреевич
Рождение ребёнка
28.11.1939
Дочь: Нарышкина Антонина Никаноровна
Отец ребёнка: Овсянников Никанор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1949