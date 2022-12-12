Овсянникова (Корчунова) Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова (Корчунова) Анастасия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900 ст.

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Овсянников Михаил Никонорович

Отец ребёнка: Овсянников Никанор Андреевич

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
?.07.1926

Дочь: Мерцалова Валентина Никаноровна

Отец ребёнка: Овсянников Никанор Андреевич

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
?.03.1928

Сын: Овсянников Алексей Никонорович

Отец ребёнка: Овсянников Никанор Андреевич

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
?.12.1932

Дочь: Анна Никаноровна

Отец ребёнка: Овсянников Никанор Андреевич

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
28.11.1939

Дочь: Нарышкина Антонина Никаноровна

Отец ребёнка: Овсянников Никанор Андреевич

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Никанор Андреевич

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1949
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
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