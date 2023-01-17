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Овсянников Родион Ефимович

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Место рождения

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Овсянников Ефим Ларионович

Мать: Овсянникова Евдокия Григорьевна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Овсянников Стефан Родионович

Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Захаровна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Овсянников Василий Родионович

Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Захаровна

Рождение ребёнка
23.11.1857 ст.

Сын: Овсянников Петр Родионович

Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Захаровна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Овсянников Андрей Родионович

Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Захаровна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Овсянников Никифор Родионович

Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Захаровна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
29.11.1863 ст.

Дочь: Анна Родионовна

Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Захаровна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1864 ст.

Сын: Овсянников Петр Родионович

Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Захаровна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Дочь: Александра Родионовна

Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Захаровна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
05.10.1870 ст.

Дочь: Пелагея Родионовна

Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Захаровна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.11.1872 ст.

Дочь: Екатерина Родионовна

Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Захаровна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова Евдокия Захаровна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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